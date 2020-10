Agências do Trabalhador oferecem 556 vagas nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

As agências do trabalhador oferecem, nesta quinta-feira (22), cerca de 31 vagas para técnicos, com salários que variam de R$ 96,96 por dia a R$ 1,5 mil mensais, mais benefícios, e outras três para enfermeiros, com remuneração de R$ 36, mais benefícios. A área da saúde está em busca de profissionais da enfermagem.

Além disso, outras 12 vagas são para profissionais de saúde, das quais três para cada uma dessas especialidades: fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e psicologia clínica. As remunerações, todas pagas por dia trabalhado, ficam entre R$ 30 e R$ 40.

Assim como a saúde, o comércio, a construção, a mecânica e a área administrativa também estão contratando. Ao todo são 596 vagas de emprego nas agências do trabalhador nesta quinta. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

Na área de comércio os destaques são para açougue e padaria. São 64 vagas para açougueiro, mais duas para desossador, 56 para padeiro e duas para forneiro de padaria. Nessas profissões os salários vão de R$ 1,2 mil a R$ 1,8 mil, mais benefícios. A maioria não exige escolaridade ou pede apenas ensino fundamental.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em serviços administrativos, oito vagas abertas para almoxarife e auxiliares administrativo, de cobrança e financeiro. Somente este último exige nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 2 mil, mais benefícios.

Adequações de atendimento

Interessados em concorrer a qualquer uma das vagas podem procurar qualquer unidade das agências do trabalhador. Em razão da pandemia de Covid-19, 15 delas fazem atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, do Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da crise sanitária, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Interessados devem acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba Empregador.

As informações são da Agência Brasília