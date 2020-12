Agências do Trabalhador oferecem 551 vagas nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

As agências do trabalhador estão com 551 vagas de emprego abertas para esta quinta-feira (17), em 76 profissões. Os salários variam entre R$ 13,64 a hora, em duas vagas para encarregado de obras, e R$ 6 mil mensais, oferecidos em duas oportunidades para médico clínico geral.

Cerca de 30% das ofertas não exigem escolaridade ou pedem apenas o nível fundamental. Entre elas, quatro profissões pagam melhores salários: acabador de pedras (3) e mecânico (1), no valor de R$ 2,5 mil; cortador de pedras (1), que oferece R$ 2,8 mil; e padeiro (1), por R$ 2,4 mil. Mas ainda têm oportunidades para churrasqueiros (7), cozinheiros (6), gesseiro (3), jardineiro (2), entre outros, com salários variando entre R$ 1.045 e R$ 1.738, mais benefícios.

As profissões que estão com mais vagas abertas são:^instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas (35), assistente de vendas (60), açougueiro (31), balconista (10), garçom (11), motofretista (16), pedagogo (21), promotor de vendas (20), representante comercial (18) e vendedores (129). Os salários podem chegar a R$ 2,5 mil.

Duas profissões que aparecem com pouca frequência nas agências do trabalhador estão com vagas abertas nesta quinta-feira: torneiro mecânico (1) e office-boy (1), com salários de R$ 2 mil e R$ 1,2 mil, respectivamente, mais benefícios.

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, ou baixar o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis

