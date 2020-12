Agências do trabalhador oferecem 537 vagas nesta 2ª

PUBLICIDADE

A área de vendas é a que mais concentra vagas nas agências do trabalhador nesta segunda-feira (14). São 189 das 537 oferecidas, distribuídas entre assistentes (60), consultores (25), vendedores de consórcio (11), de comércio varejista (4), interno (11) e pracista (78). Os salários variam entre R$ 18,33 por dia e R$ 2,5 mil mensais, mais benefícios.

Cinquenta vagas são para estudantes nas áreas de marketing, recursos humanos, administração, contabilidade, educação física, publicidade, secretariado-executivo, arquivologia, desenvolvimento de TI, gastronomia e gestão financeira. A maioria oferece remuneração por dia trabalhado, com valores entre R$ 22 para preparador físico (10) e R$ 2 mil mensais para analista de marketing.

Algumas profissões oferecem mais de 10 vagas. Uma delas é para atendente central de telemarketing (15), que exige nível superior incompleto e paga R$ 1.091,82 de salário, mensalmente, mais benefícios. Também há oportunidades para cozinheiros (12), com remunerações de R$ 300 a diária a R$ 1,8 mil mensais. Para concorrer, basta ter ensino fundamental.

Garçons e mecânicos também estão em alta na procura: o primeiro oferece 16 vagas, com salários de R$ 1.045 e R$ 1,6 mil mensais; e o segundo, 15 oportunidades, que oferecem entre R$ 1.045 e R$ 2 mil mensais. Motofretistas (13) e pedagogos (24) podem receber entre R$ 22,72 ao dia e R$ 1.473 mensais, mais benefícios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, ou baixar o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.