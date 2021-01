Agências do Trabalhador oferecem 506 vagas nesta quarta-feira

PUBLICIDADE

As agências do trabalhador estão com 506 vagas abertas para esta quarta-feira (6) em 50 profissões diferentes. O maior salário oferecido, no valor de R$ 2,1 mil, mais benefícios, é para gerente comercial. Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo e experiência na área.

Seis profissões oferecem mais de 20 vagas: consultor de vendas (118), vendedor (90), atendente de telemarketing (30) – única que exige nível médio de escolaridade-, corretor de imóveis (30) e auxiliar de cozinha (20). As remunerações ficam entre R$ 1.045 e R$ 1,3 mil, mais benefícios.

O setor de construção civil segue contratando bem neste primeiro mês do ano, a exemplo de todo 2020. São 51 vagas para marceneiro e auxiliar, pedreiro, pintor, serralheiro e servente de obras. Para nenhuma delas é exigida escolaridade e os salários variam entre R$ 1.133 e R$ 2 mil, mais benefícios.

Entre as vagas que pouco aparecem na tabela das agências do trabalhador estão uma para borracheiro, cujo salário não foi informado, e oito para lavadores de carros, com remunerações de R$ 1.077,98 e R$ 1.154, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

As informações são da Agência Brasília