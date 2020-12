Agências do trabalhador oferecem 493 vagas nesta terça-feira

PUBLICIDADE

Os dois melhores salários oferecidos entre as vagas de emprego nas agências do trabalhador, nesta terça-feira (15), são pagos para profissionais de nível superior: R$ 6 mil mensais para médicos clínicos (2) e R$ 5,7 mil mensais para coordenador de recursos humanos (1).

Outras cinco oportunidades estão reservadas a quem tem graduação nas áreas de letras-inglês e administração (professores), marketing (designer gráfico), contabilidade (analista de mercado) e publicidade (analista de marketing), com remunerações de R$ 18,93 por hora a R$ 2 mil mensais, mais benefícios.

Com salários entre R$ 2 mil e R$ 2,8 mil mensais, mais benefícios, sete profissões oferecem 10 vagas: acabador de pedras (3), cortador de pedras (1), mecânico (1), mecânico de refrigeração (2), padeiro (1), torneiro mecânico (1) e vendedor de consórcio (1). A maior nem exige escolaridade.

Algumas das profissões solicitadas receberão por dia trabalhado, como uma vaga para diarista – remuneração de R$ 150. Também poderá receber da mesma forma quem for contratado para engenheiro de suporte de sistemas operacionais em computação (R$ 34,09), engenheiro de produção (R$ 43,18) e assistente de vendas (R$ 18,33). Ainda há duas vagas para encarregado de obras, que paga por hora trabalhada o valor de R$ 13,64.

Ao todo, as agências do trabalhador do DF estão com 493 vagas abertas para esta terça-feira (15). Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, ou baixar o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

As informações são da Agência Brasília