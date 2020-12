Agências do Trabalhador oferecem 492 vagas nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

Setenta profissões diferentes estão com vagas para contratação por meio das agências do trabalhador, nesta sexta-feira (18). Um total de 492 oportunidades para pessoas de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência, e salários que podem chegar a R$ 6 mil, em cargo de nível superior.

Com as datas festivas de fim de ano, chama a atenção o aumento na procura de profissionais para atuar no ramo da beleza. Há uma vaga para cabeleireiro escovista, mais seis para manicure, além de duas para esteticista e três para massagista. Para nenhuma delas faz-se exigência de escolaridade e experiência na área.

Os dois melhores salários do dia, porém, são para cargos de nível superior: R$ 6 mil para médicos e R$ 3 mil para uma vaga de contador que irá trabalhar como analista de mercado. Para ambos, ainda são oferecidos benefícios a serem informados no ato da entrevista.

Dezoito vagas estão reservadas para profissionais técnicos em enfermagem (5), manutenção eletrônica (1), refrigeração (8), estética (2), instalação de sistemas ópticos (1), manutenção de equipamentos de informática (1) e em segurança do trabalho (1). Os salários variam entre R$ 1.122,20 e R$ 2,5 mil, mais benefícios.

Outras vagas contemplam açougueiros, mecânicos, professores, profissionais de padaria e supermercados, obras e serviços domésticos. Para concorrer a qualquer uma delas, basta ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 17h.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

