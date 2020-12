Agências do Trabalhador oferecem 487 vagas de emprego nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

Com salários variando entre R$ 1.045, para auxiliar de limpeza e atendente balconista, e R$ 1.270, para auxiliar técnico de controle de qualidade, as agências do trabalhador disponibilizam, nesta quinta-feira (31), 139 vagas de emprego para pessoas com deficiência. A maioria, 100 oportunidades, é destinada a consultor de vendas. Outras 30, estão abertas para atendente central de telemarketing, com salário de R$ 1.096, mais benefícios, e exigência de ensino médio completo, além de experiência no setor.

O maior salário oferecido é de R$ 2.500 – confira a tabela. A remuneração é para quem ocupar a única vaga para técnico de refrigeração (instalação).

Pelo terceiro dia seguido, o segmento de vendas é o que mais disponibiliza vagas no mercador de trabalho. A tabela de ofertas para esta quinta-feira traz 165 oportunidades de emprego voltadas a profissionais dessa área. Em destaque, as 145 chances de emprego disponíveis para vendedor pracista – profissional que presta atendimento a clientes em lojas. Nesse caso, os salários variam entre R$ 1.078 e R$ 1.300.

Para concorrer a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das agências do trabalhador. Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba “empregador”.

As informações são da Agência Brasília