Agências do trabalhador oferecem 484 vagas nesta quarta-feira

Com variação salarial entre R$ 10 ao dia e R$ 1.816 mensais, mais benefícios, a área de vendas concentra mais da metade (57,14%) das 847 vagas disponíveis nas agências do trabalhador do DF nesta quarta-feira (11). A maioria requer que o candidato tenha nível médio de escolaridade, mas nem todas exigem experiência.

A maior quantidade de vagas é para vendedor interno: 324. As outras estão divididas entre consultor de vendas (90), promotor de vendas (42), vendedor de consórcio (25), assistente de vendas (2) e técnico de vendas (1).

O comércio de alimentos também dispõe de oportunidades em seis profissões diferentes. São quatro para pizzaiolo, duas para sushiman, uma para padeiro, quatro para cozinheiro de restaurante, duas para churrasqueiro e uma para chapista de lanchonete. Nessas áreas, os salários variam entre R$ 1,3 mil e R$ 1,8 mil, mais benefícios. Os candidatos precisam ter, apenas, o nível fundamental de escolaridade.

Aplicativo Sine Fácil

Entre as novidades da tabela de empregos estão três vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, com remunerações de R$ 1.215,50 e R$ 1.146, mais benefícios; uma para dobrador gráfico, com salário de R$ 2.523, mais benefícios; uma para fiscal de caixa, que poderá receber R$ 1.304; e quatro para porteiro, com ganho mensal de R$ 1.650.

Quem tiver interesse em concorrer a qualquer uma das vagas anunciadas, deve procurar uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba “empregador”.

As informações são da Agência Brasília