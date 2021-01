Agências do trabalhador oferecem 466 vagas de emprego nesta quarta-feira (27)

PUBLICIDADE

Profissionais de 60 áreas diferentes podem se candidatar para atuar em uma das 466 vagas de emprego abertas nesta quarta-feira (27). Os interessados em concorrer a uma delas devem procurar uma das 15 unidades de atendimento das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Duas áreas concentram o maior número de oportunidades: analista de crédito (100) e consultor de vendas (140). Nenhuma delas exige que o profissional tenha experiência. Para analista, basta ter ensino fundamental. Já para consultor, é necessário ensino médio.

O melhor salário está na construção civil, em uma vaga para engenheiro civil, que deverá receber, mensalmente, R$ 4 mil, mais benefícios. O setor ainda está com outras 68 oportunidades: ajudante de serralheiro (1), armador de ferragens (10), armador de ferros (1), bombeiro hidráulico (1), carpinteiro (34), eletricista (2), marceneiro (6), mestre carpinteiro (1), mestre de obras (1), serralheiro (2), servente (4), soldador (5). Os salários variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2,5 mil, mais benefícios.

Três profissões que aparecem com pouca frequência na tabela de vagas estão com vagas abertas nesta quarta-feira (27): ajustador mecânico de bancada (1), com remuneração de R$ 1,6 mil; instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas (1), com salário de R$ 1,2 mil; e lubrificador de automóveis (1), que receberá, mensalmente, R$ 1,3 mil.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

Com informações da Agência Brasília