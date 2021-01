Agências do Trabalhador oferecem 448 vagas nesta terça-feira

PUBLICIDADE

As agências do trabalhador do DF estão com 448 vagas abertas para esta terça-feira (5). Quase 30% delas estão reservadas para pessoas com deficiência: 100 para consultor de vendas, 30 para atendente central de telemarketing e uma para vendedor de comércio varejista. Os salários variam entre R$ 1.096 e R $ 1.250.

Oito profissões oferecem 10 ou mais vagas, com salários entre R$ 20 por dia e R$ 1.700,38 mensais, mais benefícios. São 20 oportunidades para atendente de telemarketing, 20 para auxiliar de cozinha, 18 para consultor de vendas, 16 para pedreiros, 10 para pintor, 20 para representante comercial autônomo, 11 para técnico de enfermagem e 91 para vendedores internos, porta a porta e pracistas.

O melhor salário do dia é de R$ 2 mil, oferecidos em três profissões, todas elas com exigência de nível fundamental de escolaridade. Há uma vaga para instalador de insufilm, uma para mecânico de automóvel e 20 para serralheiros.

Três profissionais pouco procurados na agência do trabalhador estão com oportunidades de contratação nesta terça-feira, com uma vaga para cada: assistente de cobrança, auxiliar de cobrança e bombeiro civil. Os salários são, respectivamente, de R$ 1,3 mil, R$ 1,2 mil e R$ 1,5 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

As informações são da Agência Brasília