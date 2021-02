Agências do Trabalhador oferecem 382 vagas nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

As agências do trabalhador vão oferecer, nesta sexta-feira (12), 382 oportunidades. As pessoas interessadas precisar ter completado o ensino fudamental. Os valores das remunerações para os serviços de costura variam entre R$ 1.149 e R$ 1.435, mais benefícios.

Ainda no setor de serviços, outras quatro profissões estão contratando: cabeleireiro (1), empregado doméstico (2), lavador de carros (5) e manicure (4). A média salarial é de R$ 1,1 mil, mais benefícios. Nestas vagas, os contratantes pedem que os candidatos tenham, apenas, nível fundamental de escolaridade.

Entre as vagas pouco frequentes nas agências do trabalhador estão sapateiro (1), alinhador de pneus e de rodas (2), mecânico de manutenção de roçadeiras, motosserras e similares (1), operador de caixa lotérico (2) e supervisor de atendimento ao cliente (1). Os salários variam entre R$ 21,15 ao dia e R$ 1,5 mensais, mais benefícios.

Das 382 vagas oferecidas nesta sexta-feira (12), 100 continuam sendo ofertadas para analista de crédito. Outra grande fatia está na área de vendas, sendo 45 para consultor, duas para assistente e outras 60 para vendedores. Nestas áreas, os salários são de R$ 1,1 mil, R$ 1,2 mil e R$ 1,3 mil, mais benefícios.

A construção civil, que sempre está contratando, tem 20 vagas nesta sexta: para ajudante de estruturas metálicas, armador de ferros, mestre carpinteiro, montador de estruturas metálicas e soldador. Os salários podem chegar a R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das 16 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

As informações são da Agência Brasília