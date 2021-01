Agências do Trabalhador oferecem 352 vagas nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (28), as agências do trabalhador oferecem 352 vagas de emprego. Pessoas com necessidades especiais serão contempladas com 16 oportunidades. Os serviços são para auxiliar administrativo, bombeiro hidráulico, carpinteiro, operador de atendimento receptivo (telemarketing), servente de obras e soldador estão destinadas a esse público. As remunerações variam entre R$ 25,71 ao dia e R$ 1.738 mensais, mais benefícios.

Além disso, 105 vagas são para o comércio, distribuídas entre açougueiro (3), atendente de lojas (56), garçom (12), gerente de bar (1), pizzaiolo (5) e vendedor (28). As remunerações vão de R$ 30 ao dia até 2,5 mil mensais, mais benefícios.

Mecânicos e motoristas também estão sendo procurados pelo mercado de trabalho. São seis vagas para mecânicos de automóveis, duas para manutenção de máquinas em geral, duas para refrigeração, além de uma para motorista entregador e outra para dirigir caminhão-guindaste. Nestas áreas, o pagamento mensal varia entre R$ 1,2 mil e R$ 2 mil, mais benefícios.

Duas vagas estão abertas para quem tem nível superior. Uma delas, inclusive, é a que oferece o melhor salário do dia: R$ 4 mil, pagos a engenheiro civil. A outra é para formados em arquitetura ou design, que irão trabalhar como projetista de móveis e receber, mensalmente, R$ 1,1 mil, mais benefícios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Vale ressaltar que a partir da próxima segunda-feira (1º), a unidade do Plano Piloto estará em novo endereço. Os atendimentos, antes realizados no Setor Comercial Sul, passarão a ser feitos na 511 Norte.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira aqui as vagas disponíveis.

As informações são da Agência Brasília