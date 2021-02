Agências do Trabalhador oferecem 352 vagas de emprego nesta terça-feira

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (9), as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 352 oportunidades. O valor de R$ 3,5 mil mensais, mais benefícios, será pago para comprador, que precisa ter experiência neste serviço.

O segundo melhor salário, no valor de R$ 2,5 mil, também é para quem tem nível fundamental de escolaridade e deverá trabalhar como empregado doméstico faxineiro. Pela mesma remuneração, também se contrata encarregado de turma de manutenção mecânica de sistemas operacionais, vaga que exige do candidato nível médio de escolaridade.

Das vagas oferecidas, 100 são para analistas de crédito. Para concorrer, basta ter nível fundamental de escolaridade. Outras 113 são para a área de vendas, sendo cinco para assistentes, 45 para consultor e 63 para vendedores interno e pracista. Os salários oferecidos variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.280, mais benefícios.

Quatro profissões oferecem mais de dez vagas, cada: motofretista (30), instalador-reparador de redes telefônicas de comunicação de dados (20), costureira (12) e ajudante de motorista (12). Os salários ficam entre R$ 1.149 e R$ 1.435, mais benefícios.

Pessoas com deficiência

Pessoas com deficiência podem concorrer em três profissões, que ofertam oito vagas. São cinco para operador de atendimento receptivo em telemarketing, com remuneração de R$ 1,1 mil; uma para operador de caixa, que tem salário de R$ 1.1169,87; e duas para vendedor interno, que deverá receber, mensalmente, R$ 1.218, mais benefícios. Em todas as oportunidades são exigidos nível médio de escolaridade e experiência na área que deseja atuar.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

As informações são da Agência Brasília