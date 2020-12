Agências do Trabalhador oferecem 315 vagas de emprego nesta quarta-feira

PUBLICIDADE

Pelo segundo dia consecutivo, o segmento de vendas registra a maior quantidade de oportunidades para quem busca emprego ainda em 2020. Das 315 vagas abertas pelas agências do trabalhador, os profissionais do segmento são contemplados com 90.

O vendedor pracista, responsável pelo atendimento em lojas, dispõe de 70 ofertas no mercado de trabalho. As outras 20 vagas são destinadas a quem comercializa consórcio (10) e aos que correm atrás de clientes de porta em porta (10). Os salários variam de R$ 1.045 a R$ 1.170, mais benefícios, enquanto os níveis de escolaridade exigidos são ensino médio completo ou incompleto e o fundamental incompleto.

O serviço de atendimento de telemarketing também se destaca pelo número de oportunidades abertas. São 30 chances de conseguir emprego na área, com salário de R$ 1096, mais benefícios. Os candidatos devem ter experiência na área e ensino superior incompleto.

Outras 35 oportunidades de emprego destinadas a instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas continuam abertas. Os salários oferecidos são de R$ 1.279 mais benefícios, e a escolaridade exigida é de ensino médio incompleto.

Para concorrer a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das agências do trabalhador. Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba “empregador”.

As informações são da Agência Brasília