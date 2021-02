Agências do trabalhador oferecem 306 vagas nesta segunda (7). Confira

PUBLICIDADE

Quarenta e três profissões diferentes estão com vagas abertas nas agências do trabalhador do DF, nesta segunda-feira (8). São 306 oportunidades com chances para pessoas de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. Os salários variam entre R$ 30 ao dia, pagos para vendedor interno, e R$ 2,5 mil mensais, oferecidos para encarregado de turma de manutenção mecânica de sistemas operacionais.

Cinco profissões oferecem mais de 10 vagas cada uma: costureira (12), instalador-reparador de redes telefônicas de comunicação de dados (20), carpinteiro (21), vendedor pracista (55) e analista de crédito (100). Para essas áreas, as remunerações variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1.741, mais benefícios.

Para quem deseja trabalhar como ajudante, 10 vagas estão abertas para as áreas de carga e descarga de mercadoria, estruturas metálicas e motorista. Os contratados poderão receber entre R$ 1.150 e R$ 1.188 mensais, mais benefícios.

Três profissões que não apareciam há algum tempo estão contratando, nesta segunda-feira: estoquista (4), operador de pá mecânica (2) e técnico em nutrição (1). Os salários são de R$ 1.154, R$ 2 mil e R$ 1,3 mil, respectivamente.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

