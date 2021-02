Agências do Trabalhador oferecem 269 vagas de emprego nesta quarta-feira

PUBLICIDADE

As agências do trabalhador vão ofertar oportunidades nas áreas de analista de crédito (100), carpinteiro (37) e servente de obras (17). Essas são as profissões com maior número de vagas, entre as 269 disponíveis. Para se candidatar a qualquer uma das oportunidades de emprego, basta ir a uma das 15 unidades, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para as vagas de analista de crédito a remuneração não foi informada, mas não é necessário ter experiência na área e exige-se nível fundamental completo.

Para carpinteiro, há três opções. A primeira oferece 21 vagas, com salário de R$ 1.741, mais benefícios, exigindo experiência e nível fundamental completo. A segunda oferta é de 15 vagas, com remuneração de R$ 1.738, mais benefícios, sem necessidade de ter experiência e com nível fundamental incompleto.

A última opção é para pessoa com deficiência, com salário de R$ R$ 1.738, mais benefícios.

Outras oito vagas estão disponíveis para pessoas com deficiência: uma para ajudante de carga e descarga de mercadoria, uma para bombeiro hidráulico, uma para soldador e cinco para operador de atendimento receptivo (telemarketing). Os salários variam de R$ 1,1 mil, mais benefícios, a R$ 1,7 mil, mais benefícios.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

As informações são da Agência Brasília