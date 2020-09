Agências do trabalhador oferecem 245 vagas

PUBLICIDADE

Nesta terça-feira (1º) 100 vagas estão disponíveis na agência do trabalhador para auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes. Para se candidatar é preciso somente ter o ensino fundamental e o salário é de R$ 1.107,48, mais benefícios. Ao todo 245 vagas de emprego estão abertas.

Os salários são de até R$ 3 mil. Quatro áreas pagam essa remuneração mais alta: ajustador mecânico de manutenção (1), contador (1) – única que exige nível superior-, gerente de hotel (1) e mecânico (1).

Também com dez vagas ou mais abertas, tem oportunidade para tratorista operador de roçadeira (20), pedreiro (18), vendedor pracista (17), soldador (15), técnico de enfermagem (10) e repositor de mercadorias (10), sendo que para esta última há espaço para candidatos com deficiência.

Na área de alimentação, são quatro vagas distribuídas entre açougueiros, confeiteiro e peixeiro. Para essas áreas, apenas é exigido nível fundamental completo. As remunerações oferecidas variam entre R$ 1.500 e R$ 1.900.

Para quem trabalha na área de construção, além de pedreiros, há vagas para serralheiro (5), ajudante de serralheiro (1), ladrilheiro (3) e desenhista de estruturas metálicas (1).

Para se candidatar a uma das vagas, é preciso estar dentro do perfil solicitado. Os interessados devem procurar uma das agências do trabalhador, deT segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá e da Câmara Legislativa. A unidade do Guará tornou-se itinerante. Também é possível buscar pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

