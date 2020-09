Agências do trabalhador oferecem 220 vagas de emprego

PUBLICIDADE

A profissão de técnico em automação industrial é a que oferece o maior número de vagas nas agências do trabalhador do Distrito Federal, nesta terça-feira (15). São 30, com salário de R$ 1.869,28, mais benefícios. Para concorrer a uma delas, é preciso ter experiência e ensino médio completo.

Também com números expressivos de vagas, auxiliares técnico-eletrônico (26) e tratoristas operadores de roçadeira (20) estão sendo procurados pelo mercado de trabalho. As remunerações oferecidas são, respectivamente, R$ 1.060 e R$ 1.539,54, mais benefícios. Não é preciso experiência, mas, para auxiliar, é necessário ensino médio completo. Tratorista basta ter nível fundamental de escolaridade.

Continua em alta a busca por profissionais que possam atuar em lanchonetes, padarias, restaurantes e similares. São 69 vagas, assim distribuídas: atendente de lanchonete (12), cozinheiro de restaurante (10), auxiliar de cozinha (10), garçom (10), atendente de padaria (5), chapista de lanchonete (5), churrasqueiro (5), cumim (5), sushiman (2), ajudante de confeiteiro (1), chefe de cozinha (1), padeiro (1), pizzaiolo (1) e salgadeiro (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1,1 mil e R$ 1,5 mil, mais benefícios.

O salário mais alto do dia é para gerente de serviços de oficina: R$ 3 mil, mais benefícios. São duas vagas e não é preciso experiência, basta ter nível fundamental incompleto de escolaridade.

Ainda para quem deseja trabalhar com automóveis, tem seis vagas para motorista carreteiro, com remuneração de R$ 1.724,54, uma para mecânico, que paga R$ 1.300 mensais, e mais uma para lavador de carros, que poderá receber R$ 1,2 mil todo mês, mais benefícios. As três áreas pedem experiência, mas não exigem escolaridade.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas é preciso estar dentro do perfil solicitado. Os interessados devem procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Com informações da Agência Brasília