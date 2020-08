Agências do trabalhador oferecem 22 vagas para pessoas com deficiência

PUBLICIDADE

As agências do trabalhador começam a semana oferecendo 130 vagas de emprego em 28 profissões diferentes. A maioria delas é para açougueiro, sendo 20 com remuneração de R$ 1.600, uma com salário de R$ 1.287 e mais uma, que paga R$ 1.370 mensais, para quem trabalha como desossador. Todas exigem apenas nível fundamental de escolaridade.

O segundo maior número de vagas é destinado para técnico de enfermagem, um total de 30. Para se candidatar a uma delas, não precisa ter experiência, mas deve-se ter ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.444, mais benefícios.

Outras 22 vagas são exclusivas para pessoas com deficiência: oito para auxiliar de padeiro, quatro para auxiliar em serviços de alimentação, duas para fiscais de perdas e oito para repositor de mercadorias. Todas elas exigem experiência na área e ensino médio.

Também há vagas para mecânicos de automóvel (1), de manutenção de máquinas hidráulicas (3) e de motocicletas (1). As remunerações oferecidas ficam entre R$ 1.200 e R$ 1.560.

As oportunidades com melhores salários são para atuário – que exige nível superior, no valor de R$ 3.500, mais benefícios, e para vaqueiro, que paga R$ 2.200 e pede, apenas, nível fundamental incompleto de escolaridade.

Os interessados em concorrer a alguma das vagas devem procurar uma das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também é possível buscar pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço. Só serão encaminhados às vagas aqueles que se encaixarem no perfil solicitado pelas empresas.

Confira as vagas

Agência Brasília

