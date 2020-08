Agências do trabalhador oferecem 173 vagas para esta terça (25)

PUBLICIDADE

A área da saúde está com o maior número de vagas oferecidas em unidades da Agência do Trabalhador para esta terça-feira (25). São 47, distribuídas entre técnicos de enfermagem (40 postos), técnico de análises clínicas (1), técnico em nutrição (2) e auxiliar técnico em laboratório de farmácia (4). Nenhuma delas exige experiência, mas é necessário ter nível médio de escolaridade.

A vaga com maior salário é para gerente de hotel: R$ 3 mil, mais benefícios. É preciso ter nível médio de escolaridade. Em seguida, quatro vagas para pedreiro e uma para torneiro mecânico oferecem R$ 2 mil cada e exigem, apenas, o nível fundamental de escolaridade.

Confira a lista de vagas

Na área de serviços domésticos, há uma vaga para babá e uma para lavador de roupas, que oferecem R$ 1.045 de salário, mais benefícios. Há outra vaga para empregada doméstica, com remuneração mensal de R$ 1,8 mil, mais benefícios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outras profissões oferecem dez ou mais vagas cada, como são os casos de técnico eletrônico (26), serralheiro (14), soldador (17) e armador de ferragens (10). Para essas áreas os salários variam entre R$ 100 por dia e R$ 1.905 mensais, mais benefícios.

Ao todo, são 173 vagas oferecidas para esta terça-feira (25). Há oportunidades para açougueiro, agenciador de publicidade, ajudante de pizzaiolo, borracheiro, churrasqueiro, consultor de vendas, costureira, fiel de depósito, impressor digital, mecânico, marceneiro e peixeiro, entre outras profissões.

Os interessados em concorrer a alguma das vagas devem procurar uma das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Em razão da crise de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá e da Câmara Legislativa. A do Guará agora é agência itinerante.

Também é possível procurar as vagas pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço. Só serão encaminhados às vagas aqueles que se encaixarem no perfil solicitado pelas empresas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília