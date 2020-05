Agências do Trabalhador oferecem 144 vagas para esta segunda (25)

PUBLICIDADE 

A semana começa com 144 vagas de emprego oferecidas pelas agências do Trabalhador nesta segunda-feira (25). Os salários variam entre R$ 1.065 e R$ 1.730, sinalizando oportunidades para profissionais com ou sem experiência, de níveis de escolaridade fundamental e médio, e ainda para pessoas com deficiência (PCD).

Entre as oportunidades, destacam-se quatro vagas para ajudante de açougueiro, três para costureira de máquina industrial, três para operador de caixa, seis para operador de empilhadeira e três para repositor de supermercado.

O maior número de vagas é para operador de telemarketing: 70, com salário de R$ 1.329,29, mais benefícios. Não é preciso ter experiência na área, mas é exigido ensino médio completo. Para os técnicos de enfermagem também há muitas oportunidades: 40.

Interessar que se enquadrarem nas exigências das vagas devem acessar o aplicativo Sine Fácil ou ir a uma das agências do Trabalhador entre as 8h e as 17h, de segunda a sexta-feira.

