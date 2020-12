Agências do trabalhador oferecem 109 vagas nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

O Natal se aproxima e, com ele, aumenta a expectativa de comerciantes em vender mais. Há alguns meses, profissionais que atuam em comércio já têm sido bastante procurados para contratação e, com as compras de fim de ano batendo à porta, essa busca fica ainda mais alta. Somente nas agências do trabalhador, nesta quinta-feira (3), 109 vagas são para quem pretende atuar como vendedor, repositor de mercadores, atendente de loja, balconista e gerente. Os salários podem chegar a R$ 3 mil.

A quantidade representa 23,60% do total de vagas oferecidas pelas agências do trabalhador, nesta quinta-feira (3). Entre as 462 oportunidades, há espaço para profissionais de mecânica, construção, serviços, comércio e educação, com remunerações a partir de R$ 13,64 por hora, pagos para encarregado de obras, com duas vagas abertas.

Para obras, 51 vagas contratam ajudante de serralheiro (4), cortador de mármore (1), eletricista (5), encarregado de obras (2), marceneiro (1), mestre de obras (2), pedreiro (8), serrador de mármore (1), serralheiro (22), servente de obras (4) e soldador (1). Os salários chegam a R$ 1.738, mais benefícios.

Motoristas, motofretistas e mecânicos também estão sendo contratados. Para essas profissões, são 14 vagas, com salários variando entre R$ 45 a diária e R$ 2 mil mensais, mais benefícios. A maioria delas pede, apenas, nível fundamental de escolaridade.

Aplicativo Sine Fácil

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas devem ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, ou baixar o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

