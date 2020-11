Agências do trabalhador oferecem 1.171 vagas nesta quinta-feira

PUBLICIDADE

O comércio do Distrito Federal tem buscado estar pronto para a demanda das festividades de fim de ano. Prova disso é o número, cada vez maior, de profissionais das áreas de vendas e de bares e restaurantes que têm sido procurados pelas empresas locais. Nas agências do trabalhador, 829 das 1.171 vagas oferecidas são para quem deseja atuar nesses segmentos.

A maioria delas é para vendas, sendo 549 para vendedores interno e pracista, 49 para consultor e 42 para promotor. Outras oportunidades são para atendente de balcão (10), atendente de mesa/garçom/cumim (32), auxiliar de cozinha (10), chapista (3), churrasqueiro (5), cozinheiro (4), pizzaiolo (3) e sushiman (4), entre outras. Os salários variam entre R$ 1.045 e R$ 2,2 mil, mais benefícios.

As 342 vagas restantes estão distribuídas nas áreas de construção civil, mecânica, serviços e saúde, com oportunidades para todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência. O maior salário oferecido é para gerente de recursos humanos, no valor de R$ 3,7 mil, mais benefícios. Para concorrer a uma das duas vagas oferecidas, é preciso ter experiência e nível superior em recursos humanos.

Na construção civil, três profissões estão com 30 vagas abertas: ladrilheiro, gesseiro e carpinteiro, com salários de R$ 1.738, mais benefícios. As demais oportunidades são para balanceiro de concreto (3), bombeiro hidráulico (3), eletricista (4), encarregado de obras (1), laboratorista de concreto (2), marmorista (4), pedreiro (23), serralheiro (24) e pintor de edifício (5). As remunerações podem chegar a R$ 3 mil, mais benefícios.

Para mecânicos, são 19 vagas, algumas delas bem específicas, como para quem sabe trabalhar com caminhões, bicicletas, máquinas pesadas, motocicletas, motores a diesel e mecânico eletricista. Nestas profissões, são oferecidos salários de R$ 1.045 a R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Entre as vagas de serviços, uma é para caseiro, com salário de R$ 1,2 mil; quatro são para costureiras, que poderão receber entre R$ 1,4 e R$ 1,5 mil mensais; uma para esteticista, que precisa ter nível superior em biomedicina e poderá receber R$ 1,2 mil de salário; e uma para instalador de alarme, que oferece R$ 1.247 mensais, mais benefícios.

Para os interessados em concorrer a qualquer uma delas, basta procurar uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

As informações são da Agência Brasília