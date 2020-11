Agências do Trabalhador oferecem 1.138 vagas nesta quarta-feira

PUBLICIDADE

A remuneração de R$ 4,7 mil, oferecida em dez vagas para enfermeiros, é a maior entre as oportunidades de emprego das agências do trabalhador do Distrito Federal para esta quarta-feira (18). Elas se somam a outras 21 vagas para a área da saúde, que ainda contemplam nutricionistas, técnico em nutrição, terapeuta ocupacional e auxiliar técnico em laboratório de farmácia, com salários entre R$ 1.100 e R$ 2,2 mil, mais benefícios.

Ao todo, são 1.138 vagas para esta quarta-feira (18). Além da demanda por profissionais de comércio e construção, sempre em alta, há oportunidades, também, para instalador de alarme (1), instalador/reparador de redes telefônicas e comunicação de dados (20), técnico de apoio ao usuário de informática (3) e técnico de rede (6). Os salários ficam entre R$ 1.222 e R$ 1,8 mil, mais benefícios.

Também há procura por auxiliar administrativo (1), coordenador de RH (1), gerentes (9) e subgerente (5). Dependendo do cargo, a exigência é por nível médio ou superior de escolaridade. As remunerações oferecidas vão de R$ 1.128,60 a R$ 3,7 mil.

Vendas

As vagas para área de vendas permanecem em alta. São 540 para vendedores interno e pracista, 25 para vendedor de consórcio, uma para técnico de vendas (exclusiva para pessoas com deficiência), 42 para promotor de vendas, dez para representante comercial e 49 para consultor de vendas. Os salários oferecidos variam entre R$ 10 ao dia e R$ 2,2 mil mensais, mais benefícios.

Para os interessados em concorrer a qualquer uma delas, basta procurar uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

As infomações são da Agência Brasília