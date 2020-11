Agências do trabalhador oferecem 1.129 vagas nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

O aquecido mercado da construção civil no Distrito Federal tem mantido as contratações em alta no setor. Nesta sexta-feira (13), 145 vagas estão abertas, nas agências do trabalhador, em cargos como armador de ferros, carpinteiro, eletricista, encarregado de obras, gesseiro, pedreiro e serralheiro. Os salários podem chegar a R$ 3 mil, mais benefícios.

A área de tecnologia também tem buscado profissionais por meio das agências do trabalhador. Nesta sexta, são 108 oportunidades, todas exigindo candidatos com nível médio de escolaridade. A maioria delas é para instalador e reparador de equipamentos e de redes de telefonia e comunicação de dados. Seis vagas são para técnico de rede, uma para instalador de som e outra para instalador de alarme. As remunerações variam entre R$ 1.047 e R$ 1.279, mais benefícios.

Para quem tem habilidades em cozinhar ou em servir, bares e restaurantes seguem contratando, com salários de até R$ 1,8 mil, mais benefícios. São 52 vagas para garçom, outras 10 para cumim (ajudante de garçom), duas para barman, nove para churrasqueiro, uma para chapista de lanchonete, duas para cozinheiro, uma para padeiro, três para pizzaiolo e quatro para sushiman.

Com salários entre R$ 10 a diária e R$ 1,5 mil mensais, a área de vendas segue liderando as contratações, com 530 oportunidades para vendedores, 49 para consultor, 42 para promotor e uma para técnico de vendas, esta última, exclusiva para pessoas com deficiência.

Ao todo, são 1.129 vagas para esta sexta-feira (13). O quadro ainda tem oportunidades para auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes (1), auxiliar de limpeza (3), cuidador de idosos (1), esteticista (1) e trabalhador agropecuário (1).

Para os interessados em concorrer a qualquer uma delas, basta procurar uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

