Agências do trabalhador: mais chances para quem não tem formação

Mais da metade das vagas oferecidas nas agências do trabalhador nesta segunda-feira (11) estão reservadas para quem não tem escolaridade ou tem apenas o nível fundamental e está em busca de uma colocação no mercado de trabalho. São 325 oportunidades entre as 596 ofertadas, com salários que chegam a R$ 2,5 mil, mais benefícios.

Entre elas, a profissão de técnico de refrigeração tem o melhor salário do dia: R$ 2,5 mil, mais benefícios, em apenas uma vaga. As que oferecem mais oportunidades são representante comercial (59), consultor de vendas (78) e corretor de imóveis (30).

A melhor remuneração do dia também é oferecida em uma vaga para vendedor de consórcio, que pede experiência profissional e ensino médio completo. Outras 94 oportunidades, com salários menores, também estão abertas para vendedores. Eles poderão receber entre R$ 1,1 mil e R$ 1,3 mil, mais benefícios.

Profissionais de nível superior também têm espaço para contratação por meio das agências do trabalhador. Nesta segunda-feira (11), são duas vagas para auxiliar de contabilidade (contador), uma para auxiliar de pessoal (administração), uma para desenhista de páginas de internet (web designer) e uma para projetista de móveis (design ou arquitetura). As remunerações ficam entre R$ 1,1 mil e R$ 2 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

Agência Brasília