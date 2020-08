Agências do trabalhador iniciam semana em busca de 188 profissionais

PUBLICIDADE

Já pensou em trabalhar como vaqueiro? A ocupação, que exige trato, manejo e condução de animais como bois e cavalos, é uma das 36 profissões procuradas pelas agências do trabalhador nesta segunda-feira (10). No total, são 188 vagas, com salários que podem chegar a R$ 3.500.

A remuneração mais alta é destinada para quem tem formação superior em ciências atuariais, sendo uma vaga para atuário, profissional especialista em avaliar e administrar riscos. Não é preciso experiência.

Nível superior

Outras quatro áreas exigem nível superior de escolaridade: arquiteto de interiores (1), design de interiores (uma vaga para estagiário), projetista de móveis (1) e auxiliar contábil (1). Para essas profissões, a remuneração varia entre R$ 1.200 e R$ 1.500.

Há oportunidades, também, para outros níveis de escolaridade. Com exigência de ensino fundamental completo, açougueiro (23) e auxiliar de lavanderia (13) oferecem o maior de oportunidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Profissões como ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar de linha de produção, garçom e auxiliar operacional de logística, oferecem, cada uma, dez vagas no mercado de trabalho.

Ofertas

As ofertas das agências do trabalhador também abrem espaço para pessoas com deficiência, principalmente como auxiliares de limpeza, manutenção predial, de padeiro e nos serviços de alimentação. Há, ainda, procura por fiscal de prevenção de perdas e repositor de mercadorias. Nestas áreas, são 31 vagas e todas exigem experiência profissional.

Os interessados em concorrer a alguma das vagas devem procurar uma das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também é possível buscar pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço. Só serão encaminhados às vagas aqueles que se encaixarem no perfil solicitado pelas empresas.

Agência Brasília

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE