Agências do Trabalhador funcionam nesta quinta (24) até 14h

As agências do trabalhador espalhadas pelo Distrito Federal funcionarão até às 14h nesta véspera de Natal. 489 vagas estão disponíveis.

Há oportunidades em restaurantes, açougues, oficinas, supermercados, lojas e empresas de construção civil. Os salários podem chegar a R$ 3 mil.

As oportunidades para vendedores seguem em alta, mesmo com o maior período de compras de fim de ano já chegando ao fim. São 119 vagas para comércio varejista, consórcio, porta a porta e pracista. Nenhuma delas pede experiência na área. Os salários variam entre R$ 1.045 e R$ 1.360, mais benefícios.

A profissão com o maior número de vagas abertas é a de assistente de vendas, 60 no total. Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo. O salário é de R$ 18,33 ao dia, mais benefícios. Em seguida, a de atendente de central de telemarketing, com 30 oportunidades para quem tem experiência e nível superior incompleto em qualquer curso. O salário é de R$ 1.096, mais benefícios.

Outras profissões também oferecem 20 vagas ou mais, como açougueiro (27), auxiliar de cozinha (20), fiscal de prevenção de perdas (20), instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas (35) e promotor de vendas (20). As remunerações vão de R$ 1.045 a R$ 1.380, mais benefícios.

Para concorrer a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das agências do trabalhador. Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Confira aqui as vagas disponíveis.

