Agências do Trabalhador batem recorde e oferecerão 469 vagasnesta quarta

As agências do trabalhador do Distrito Federal abrem, nesta quarta-feira (16), o maior número de vagas de emprego já oferecidas nos últimos cinco meses. As 469 oportunidades estão distribuídas em 43 diferentes áreas que buscam profissionais com ou sem experiência, em todos os níveis de escolaridade. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.045 e R$ 3 mil, mais benefícios.

A maioria das vagas é para açougueiro – um total de 53 –, solicitadas por cinco empresas diferentes. Três pedem experiência e todas elas querem, apenas, que os candidatos tenham ensino fundamental. A melhor remuneração é de R$ 1.700 mensais.

Com quantidade de vagas semelhante, a profissão de auxiliar técnico eletrônico tem espaço para contratar 50 pessoas. Os candidatos não precisam ter experiência, mas devem possuir ensino médio completo. O salário oferecido é de R$ 1.060, mais benefícios.

Outras três áreas também oferecem boa quantidade de vagas: instalador de equipamentos de comunicação (40), com remuneração de R$ 1.222,50; técnico eletrônico de manutenção industrial (35), com salário de R$ 2,5 mil; e técnico em automação industrial (30), que oferece R$ 1.869,28 por mês.

No setor de obras, a busca por profissionais também está em alta. São 11 vagas para ajudante de eletricista, uma para ajudante de serralheiro, 20 para auxiliar de pedreiro, 12 para pintor – sendo metade para casas e a outra metade para obras –, nove para serralheiro, seis para pedreiro e três para soldador. Nessas áreas, os salários variam entre R$ 1.045 e R$ 1,7 mil.

Três áreas buscam profissionais de nível superior. Cinco vagas são para auxiliar de pessoal, que precisa ser formado em contabilidade ou administração. O salário oferecido é de R$ 1,3 mil, mais benefícios. Há duas para assistente de contadoria fiscal, com formação em contabilidade. A remuneração é de R$ 1.886,60, mais benefícios. Já estudantes de tecnologia da informação dispõem de seis vagas de estágio, com a remuneração de R$ 18,33 por dia, para atuação como consultor de sistemas TI.

Dezesseis vagas contemplam pessoas com deficiência. São dez para tesoureiro, cinco para auxiliar de limpeza e uma para assistente administrativo. Para se candidatar, precisa ter ensino médio completo. Os salários oferecidos são, respectivamente, de R$ 1.638, R$ 1.154 e R$ 1.198.

Os interessados em concorrer a qualquer uma dessas vagas devem procurar uma das 15 agências do trabalhador – de um total de 18 – que estão abertas durante o período de isolamento social. Elas funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Também é possível buscar ofertas pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de Covid-19, disponibiliza o serviço.

Com informações da Agência Brasília