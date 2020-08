Agências do trabalhador abrem semana com 128 vagas de emprego

PUBLICIDADE

Mecânico e pedreiro são os profissionais com os melhores salários entre as oportunidades oferecidas nas agências do trabalhador para esta segunda-feira (24). O maior salário é o de R$ 2.200, disponível para mecânico de ar-condicionado, com três vagas. Outras três vagas estão disponíveis para quem faz manutenção em máquina hidráulica, que oferecem R$ 2 mil de salário mensal. O mesmo valor é ofertado para as quatro vagas de pedreiro.

Ao todo, as agências estão com 128 vagas de emprego. A maioria é para técnico de enfermagem (30). Na área da saúde ainda há uma oportunidade para técnico de análises clínicas. Para as duas profissões, é preciso ter apenas ensino médio completo. Os salários são, respectivamente, R$ 1.444,40 e R$ 1.450.

Para quem tem nível superior, cinco vagas estão abertas. São duas para analista de documentação – que precisa ser formado em recursos humanos-, uma para engenheiro civil e outras três para agenciador de publicidade. Apenas este último pede experiência profissional.

Entre as vagas, ainda há espaço para serralheiro (14), vendedor pracista (14), impressor digital (3), tapeceiro de veículos (1), torneiro mecânico (1), entre outros profissionais.

Os interessados em concorrer a alguma das vagas devem procurar uma das agências do trabalhador, que funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá e Câmara Legislativa. A do Guará tornou-se agência itinerante.

Também é possível buscar pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço. Só serão encaminhados às vagas aqueles que se encaixarem no perfil solicitado pelas empresas.

As informações são da Agência Brasília