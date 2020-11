Agências do trabalhador abrem dezembro com 642 vagas de emprego

PUBLICIDADE

As agências do trabalhador do Distrito Federal abrem o mês de dezembro oferecendo 642 vagas de emprego à população. O órgão destaca as oportunidades para quem tem curso superior: são 51, divididas entre áreas administrativas, escolar, saúde e gastronomia.

Das 51 vagas para curso superior, 45 são para estudantes, sendo 15 para atuar como atendente central de telemarketing, de qualquer curso de graduação; 13 para auxiliares administrativos cursando administração; quatro para auxiliar de logística; uma para estudante de contabilidade trabalhar como auxiliar financeiro; três para pedagogos; uma para estudante de educação física; mais três para psicólogo escolar; uma para graduandos em ciência da computação para ser contratado como técnico de suporte de TI; três para técnico de secretariado e uma para tecnólogo em gastronomia.

As outras seis vagas se dividem, cada uma, entre as seguintes áreas: analista de telecomunicação (telecomunicações), auxiliar administrativo (administração), esteticista (biomedicina), gerente comercial (gestão pública), gerente de produção e operações (administração) e preparador físico (educação física). As remunerações variam entre R$ 31,81 ao dia e R$ 3 mil mensais, mais benefícios.

Níveis médio e fundamental

Profissionais de níveis médio e fundamental também estão sendo buscados pelo mercado de trabalho. Há três vagas para gerente de loja e supermercado, com salários de R$ 3 mil mensais, mais benefícios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Duas profissões estão com vagas, exclusivamente, para pessoas com deficiência. São três para operador de vendas em lojas e cinco para auxiliar de limpeza. Os salários são, respectivamente, R$ 1.184,45 e R$ 1.237, mais benefícios. Nenhum deles pede experiência e os candidatos precisam ter, apenas, o ensino fundamental.

Veja, na íntegra, as vagas disponíveis.

Com informações da Agência Brasília