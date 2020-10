Agências do trabalhador abrem 757 vagas nesta segunda (19)

PUBLICIDADE

Profissionais que tenham habilidade ou experiência em trabalhar com obras estão com boas chances de colocação no mercado por meio das agências do trabalhador. Nesta segunda-feira (19), 79 vagas são para esta área, contemplando ajudante de eletricista, ladrilheiro, marceneiro, pedreiro, pintor, projetista, serralheiro e soldador. Os salários variam entre R$ 1.045 e R$ 2 mil, mais benefícios.

Confira a lista de vagas

Ao todo, as agências estão com 757 vagas de emprego abertas para este início de semana. Cada uma delas exige pré-requisitos como escolaridade e experiência profissional. Para concorrer é necessário se encaixar no perfil. As agências do trabalhador encaminham três pessoas para cada vaga anunciada, para que o contratante tenha opções para entrevista e processo seletivo.

A área de comércio também está contratando. A maioria das vagas ainda é para vendedor, um total de 93, com salários entre R$ 25 ao dia e R$ 1,7 mil mensais. Outras oportunidades contemplam açougueiro (82 vagas), padeiro (53), operador de caixa (12), atendente balconista (8), atendente de padaria (3), forneiro de padaria (2) e pizzaiolo (1). As remunerações oferecidas vão de R$ 1.060 a R$ 1,7 mil, mais benefícios.

Outras 19 oportunidades em destaque para esta segunda-feira (19) são para mecânicos de automóveis, de caminhões, de motocicletas, de máquinas de construção civil e de veículos automotores a diesel. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.145 e R$ 2.050, mais benefícios.

Interessados em concorrer a qualquer uma das vagas podem procurar qualquer unidade das agências do trabalhador. Em razão da pandemia de Covid-19, 15 delas fazem atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, do Guará e da Câmara Legislativa. Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da crise sanitária, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Interessados devem acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

