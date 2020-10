Agências do trabalhador: 504 vagas nesta quinta

PUBLICIDADE

O salário de R$ 3,7 mil é o maior oferecido entre as 504 vagas abertas nesta quinta-feira (29) nas agências do trabalhador. Essa será a remuneração de quem for contratado como gerente de recursos humanos. Para concorrer, é preciso ter experiência na área e nível superior de escolaridade.

Oito áreas oferecem salário entre R$ 2 mil e R$ 2.539, mais benefícios: técnico eletrônico de manutenção industrial (50), técnico em eletromecânica (6), torneiro mecânico (2), auxiliar financeiro (2), marceneiro (2), canteiro – trabalhador de mineração e/ou construção civil (1), cortador de mármore (1) e serralheiro (1).

Profissionais de venda continuam sendo os mais procurados. São 124 vagas, e 100 delas sequer exigem escolaridade e experiência. Outras 12 pedem, apenas, que o candidato tenha nível fundamental. As remunerações vão de R$ 1.045 a R$ 1,2 mil, mais benefícios.

Sete profissões oferecem remuneração por dia trabalhado. São 20 vagas para técnico de enfermagem, que poderão receber R$ 96,96 a diária; três para fisioterapeuta geral, por R$ 30 ao dia; a mesma quantidade de vagas para fonoaudiólogo, com diária de R$ 40, e para nutricionista, que receberá R$ 36 por dia trabalhado.

A lista de empregos inclui uma vaga para as profissões: analista de marketing, com diária de R$ 18,33; instrutor de cursos livres e passador de roupas, que receberão R$ 20 e R$ 100, respectivamente, por dia trabalhado.

As agências do trabalhador ainda oferecem vagas para cozinheiro (13), garçom (12), confeiteiro (4) e tratador de animais. Para essas profissões, os salários variam de R$ 1.045 e R$ 1,8 mil.

Interessados em concorrer a uma das vagas podem procurar qualquer unidade das agências do trabalhador. Em razão da pandemia de coronavírus, 15 delas fazem atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá, Guará e da Câmara Legislativa.

Outra possibilidade é o aplicativo Sine Fácil que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Com informações da Agência Brasília