Agências do BRB funcionam em expediente interno

PUBLICIDADE 

Após o Governo do Distrito Federal (GDF) ordenar, na noite de quarta-feira (18), que as agências bancárias sejam fechadas, o Banco de Brasília (BRB) explica à população como está operando.

As agências do BRB funcionarão em expediente interno. Isso quer dizer que os funcionários irão ao trabalho e ficarão disponíveis para realizar atendimentos pelo telefone. No entanto, o suporte presencial está suspenso.

O BRB ressalta que os caixas eletrônicos e salas de autoatendimento, bem como os correspondentes bancários, estarão funcionando. Os canais digitais também operam normalmente e são a opção mais recomendada para o momento, uma vez que o cliente não precisa sair de casa para acessá-los.

A diretoria do banco espera que, com o funcionamento interno, os clientes sejam atendidos em demandas como empréstimos, financiamentos, saques, saldos, extratos e pagamentos.