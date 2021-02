Agências de trabalho do DF oferecem 290 vagas de emprego; salários chegam a R$ 2 mil

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (5), as agências de trabalho do Distrito Federal oferece 290 oportunidades de emprego. As remunerações chegam a R$ 2 mil, além dos benefícios, para o cargo de operador de pá mecânica.

O setor da construção civil é um dos que oferece mais vagas. O cargo mais procurado é o de carpinteiro, com 22 oportunidades, sendo uma delas para pessoa com deficiência. Os salários são de R$ 1.741 e R$ 1.738.

Em relação ao número de oportunidades, o cargo de analista de crédito para instituições financeiras também se destaca. Ao todo, são 100 oportunidades que não cobram experiência de seus candidatos. Para concorrer, basta ter ensino fundamental de escolaridade.

O setor alimentício também oferece oportunidades. São seis vagas para masseiro de biscoito, de macarrão e de pão, pizzaiolo, confeiteiro e salgadeiro. Os salários variam de R$ 1,1 mil a R$ 1,5 mil, mais benefícios.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também estão sendo disponibilizadas vagas para atendente de lanchonete, caixa, churrasqueiro e garçom. À exceção de caixa, que exige nível médio de escolaridade, todas as outras oportunidades buscam candidatos com ensino fundamental.

Também são oferecidas vagas para vendedores, totalizando 61 oportunidades, sendo que seis exigem do candidato nível superior em qualquer área. A remuneração dos graduados será de R$ 30 por dia trabalhado, mais benefícios. As outras oferecem salários de R$ 1,1 mil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para se candidatar a qualquer uma das vagas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h