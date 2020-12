Agência MENTHA e empresários de Brasília se unem e organizam almoço solidário em creche da Estrutural

PUBLICIDADE

O fim do ano se aproxima e, com ele, as campanhas solidárias de Natal. Momento perfeito para proporcionar um sorriso no rosto de quem já passou por tantas adversidades em um ano difícil. Para encerrar o ano de 2020, a Agência Mentha, formada pelos comunicólogos Thiago Miranda, Andressa Furtado e Julia Guimarães, preparou uma ação especial para ajudar as famílias assistidas pela Creche São José Operário (Associação Benéfica Cristã Promotora do Desenvolvimento Integral – ABC PRODEIN), na Cidade Estrutural. O projeto ExperiMENTHA! Um Natal Solidário acontecerá no almoço do dia 23 de dezembro e contará com a participação de outros empresários da capital.

A ideia é proporcionar um momento mágico às famílias, especialmente após um ano tão difícil como este. “Essa ação tem o objetivo de transformar a vida das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A ideia é que façamos ações como essa durante o ano todo e não só em datas especiais”, explica Andressa Furtado, sócia-fundadora da agência. “A MENTHA nasceu para ser uma agência que vibra e transforma a realidade que vive!”, acrescenta.

Na ocasião, serão distribuídas 1.000 marmitas com comidas típicas de Natal, que serão fornecidas pelo chef Marcelo Petrarca, em parceria com o restaurante Bartolomeu, que doará quatro leitões para o almoço. As bebidas serão oferecidas pela Ambev e, para sobremesa, haverá os doces do Dindin do Cerrado. A música ficará por conta da BSB Produções, e os balões para decoração serão fornecidos pela UpParty Balloons.

Além disso, a Rede Iguatemi distribuirá brinquedos para as crianças assistidas pela creche. E, é claro que não poderia faltar o bom velhinho — o evento terá a participação de um Papai Noel e de elfos da companhia Posers. Durante o almoço, a equipe da produção estará identificada com camisetas feitas pela gráfica Starprint. O projeto também será patrocinado pela Remembear da empresária Fabi Christine que fará a embalagem das marmitas. Devido à pandemia do novo coronavírus, todas as medidas de distanciamento social e higiene serão tomadas.

Sobre a creche

Fundada em 2004, a Creche São José Operário desenvolve projetos direcionados a pessoas em situação de vulnerabilidade e exclusão social. A associação atua na Cidade Estrutural e atende crianças, adolescentes, suas respectivas famílias e a comunidade local, com ações nas áreas da nutrição e segurança alimentar, educação infantil e assistência social. Atualmente, a creche atende 126 crianças de três a seis anos, em regime integral, com o objetivo de levar apoio pedagógico e educacional a elas. Ela fica localizada no Setor Central Área Especial 22 Parte 1.

O sócio Thiago Miranda conta o motivo da creche ter sido a instituição escolhida para a ação deste ano: “Eu visitei a associação e fiquei bem comovido com a situação em que as pessoas se encontram lá. São famílias muito vulneráveis, que precisam da nossa ajuda. Então, se cada um fizer sua parte, podemos contribuir para melhorar um pouco a situação daquelas pessoas”, finaliza.