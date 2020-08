Agência do Trabalhador: salários de até R$ 16 mil

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (28), a agência do trabalhador oferece 306 vagas de emprego e o maior salário é de R$ 16.537,78, para médico clínico. A segunda melhor remuneração também é para a área de saúde. São quatro vagas para enfermeiros, que receberão R$ 7.808,66 mensais, mais benefícios. É preciso ter nível superior e experiência profissional.

São 226 vagas disponíveis para profissionais dos níveis médio e fundamental.

Outras duas áreas também pedem nível superior: uma para contador, com remuneração mensal de R$ 3 mil, mais benefícios; e dez para estudantes de administração que queiram atuar como consultor de vendas. A bolsa, para este último caso, é de R$ 800, mais benefícios.

Profissionais de níveis médio e fundamental também têm oportunidades de trabalho nas agências, totalizando 226 vagas. Entre elas, a que oferece maior remuneração é para encarregado de obras, no valor de R$ 4 mil, mais benefícios. Outras três pagam R$ 3 mil mensais: ajustador mecânico de manutenção, gerente de hotel e mecânico.

Entre as oportunidades para quem tem apenas o nível fundamental, destacam-se 22 para açougueiro, 12 para auxiliar de limpeza, 10 para auxiliar de linha de produção, 10 para repositor de supermercado, além de outras que estão apenas com uma vaga aberta cada: babá, marceneiro, mecânico de bicicleta, montador de móveis de madeira, operador de retroescavadeira, peixeiro e trabalhador rural.

E há, ainda, aquelas que não exigem escolaridade: vendedor pracista (6), técnico de edificações (1), soldador (2), serralheiro (6), pedreiro (8), padeiro (1), costureira (3), cozinheiro de restaurante (1), caseiro (2), carpinteiro (10), armador de ferros (9) e açougueiro (1). Para estes profissionais, os salários oferecidos variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2,2 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a uma das vagas, é preciso estar dentro do perfil solicitado. Os interessados devem procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da crise sanitária provocada pelo coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá e da Câmara Legislativa. A unidade do Guará agora é itinerante. Também é possível buscar as vagas pelo aplicativo Sine Fácil – que, devido à pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Com informações da Agência Brasília