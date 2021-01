Aeroporto ganha novo Centro de Atendimento ao Turista (CAT)

PUBLICIDADE

que desembarcar no Aeroporto Internacional de Brasília já pode perceber um novo tipo de serviço de informação. O novo Centro de Atendimento ao Turista (CAT) foi inaugurado nesta quarta-feira (20), e oferece cinco atendentes que farão um serviço diferente. Além de apresentar os gabinetes da Esplanada dos Ministérios e do turismo arquitetônico e cívico, os visitantes poderão conhecer pontos turísticos nas cidades do Distrito Federal pouco explorados.

A porta de entrada dessa Brasília a partir de agora é o novo Centro de Atendimento ao Turista (CAT), que volta a funcionar depois de quatros anos fechado. O CAT do Aeroporto foi inaugurado com pompas e honras de secretários de Estado, embaixadores, empresários da aviação e do trade de turismo. É o sexto CAT inaugurado na gestão da secretária de Turismo do DF, Vanessa Mendonça.

Durante a solenidade, Vanessa fez questão de cumprimentar um por um dos convidados presentes na solenidade e detalhar a importância de cada um deles para o turismo de Brasília. Mas o primeiro mencionado não estava presente devido a outros compromissos na agenda oficial. Ao governador Ibaneis Rocha, a secretária destacou a união que o governador “imprime” ao seu governo.

União essa que fez com que vários secretários estivessem presentes ao evento solene. Um deles o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Eduardo Pereira Filho. “Isso aqui é um feito fantástico. É um passo adiante. O turista precisa de tapete vermelho. Esse tipo de aparelho mostra a ousadia do governador Ibaneis através da secretária Vanessa. Sou secretário de Desenvolvimento Econômico e parceiro da Vanessa”, disse Pereira Filho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os próximos oradores também ressaltaram a parceria entre Setur e os demais secretários e órgãos do Governo do Distrito Federal, mas foram mais além. Como o dia era de inauguração, criaram ali de pronto a campanha #estamosjuntos.

O gerente da Gol Linhas Aéreas, Anderson Wolff, disse que percorre o Brasil todo, mas, a seu ver, Brasília é uma cidade que ainda desperta nele curiosidade e admiração. “Eu moro em Brasília e rodo o país todo. Mas quero dizer que Brasília tem uma beleza que o Brasil não conhece. Isso aqui é um excelente trabalho para divulgar essa Brasília que o Brasil não conhece”, destacou. Em seguida, ele terminou sua declaração dizendo-se aderir à “campanha” #estamosjuntos. “Estamos aqui como companhia aérea para trazer cada vez mais visitantes a essa cidade. Posso dizer que Hashtag estamos juntos”, concluiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também estavam presentes os embaixadores do México, José Inácio Piná, da Palestina, Ibraim Mohamed Khalil, Paraguai, Juan Angel, Nicarágua, Lorena Carmen Martínez, a quem Vanessa Mendonça agradeceu o apoio dela aos artesãos de Brasília e a presença dela nos eventos da Setur.

Além deles, prestigiaram a cerimônia de inauguração do CAT os ministros-conselheiros da República Dominicana no Brasil, Marino Castillo, e da Espanha, Alvaro Diaz, os secretários de Projetos Especiais, Roberto Andrade, presidente da Arena Bsb, Richard Dubois, gerente de Relações Institucionais e Governamentais, Roberto Gondim, presidente do site Visite Brasília, Luiz Eduardo Passeado, assessora do deputado Júlio César, Isabella Melo Piarelli, e diretor financeiro da Inframérica, Bruno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De maneira especial, a secretária Vanessa destacou a parceria com o Ministério do Turismo e Embratur. “Gostaria de agradecer a confiança do nosso ministro Gilson Machado. O Brasil precisa muito do trabalho dele. O país está no caminho certo”, disse ela.

Representando o ministro, o diretor de Marketing e Comunicação da Agência de Promoção do Turismo Brasileiro (Embratur), Sílvio Nascimento, disse que Vanessa faz um trabalho de excelência na capital federal. Em seguida, ele leu uma carta do presidente da Embratur, Carlos Brito. Na missiva, Brito escreve que “no movimentado Aeroporto de Brasília teremos hoje um CAT de excelência prontos para receber todos os visitantes dessa cidade, que carrega importância enorme para o Brasil”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE >

Agora, o visitante que vier a Brasília poderá, por intermédio do CAT, se conectará com o que de melhor a cidade tem a oferecer: desde a clássica e famosa rota arquitetônica ao turismo rural, passando pelo religioso, cívico, cultural, gastronômico. A todos, sejam muito bem-vindos. A capital do Brasil está de asas abertas para recebê-los”, concluiu Vanessa.