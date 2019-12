Adolescentes são apreendidos no Lago Norte após roubarem celular na Asa Norte

PUBLICIDADE 

Dois adolescentes foram apreendidos nesta sexta-feira (27), suspeitos de cometerem um roubo na Asa Norte.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe fazia patrulhamento no Lago Norte quando abordaram os dois suspeitos. Ainda de acordo com a PM, eles viram a viatura e tentaram fugir para dentro de uma mata, porém foram impedidos pelos policiais pouco tempo depois.

Quando questionados, confessaram que roubaram uma mulher no Eixo Norte e que tentaram outro roubo na entrada do Lago Norte.

Um dos suspeitos relatou ter passagens pela polícia por roubo. Diante dos fatos e na dificuldade de identificação, devido a informações deliberadamente falsas, os dois foram encaminhados a Delegacia Especializada da Criança e do Adolescente para providências cabíveis.

Na DCA a primeira vítima compareceu, reconheceu os menores como autores e teve seu celular restituído.