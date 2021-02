Adolescente morre após colidir com traseira de caminhão na BR-020

PUBLICIDADE

Um adolescente de 17 anos morreu após acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta na BR-020, sentido Planaltina, na manhã desta segunda-feira (8).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o adolescente estava na moto com outro ocupante, quando o veículo bateu na traseira do caminhão, que estava parado no acostamento.

Anderson Richer Santos, 17 anos, entrou em parada cardiorrespiratória após a colisão. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) tentou reverter o quadro, mas não foi possível. O óbito do jovem foi declarado no local.

A outra vítima que estava na moto não havia sido identificada até a última atualização desta matéria. Sabe-se apenas que ela ficou em estado grave e foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Aguarde mais informações