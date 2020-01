Adolescente falou que iria matar a mulher que foi encontrada morta na Samambaia

PUBLICIDADE 

Por Paula Beatriz

Na noite de ontem (14) a Polícia Militar do DF (PMDF) encontrou uma mulher morta no conjunto 2, da quadra 307 da Samambaia. O companheiro da vítima foi quem acionou a polícia e disse que ela foi esfaqueada por uma adolescente.

Segundo o delegado Daniel Monteiro da 32ª DP, o a vitima e o companheiro estavam com uma adolescente e um homem socialmente. A adolescente foi quem esfaqueou a mulher e segundo as investigações, a menor de idade teria matado porque estava com medo de descobrirem que ela era a suspeita de outro crime que teria acontecido em novembro.

Ainda de acordo com o delegado os quatro eram amigos e o companheiro da vitima foi quem chamou a policia e está ajudando nas investigações.

“O companheiro da vitima prestou um depoimento coerente e foi ele quem chamou a polícia”, disse Daniel Monteiro

Por hora a polícia descarta a possibilidade de ser um crime de feminicídio pela colaboração do companheiro, mas não anulou nenhuma das possibilidades e ainda investiga o caso.

Segundo a polícia o a adolescente e o outro homem foram encontrados e presos na quadra 507 da Samambaia.

“Na quadra 503, durante a prisão do casal, um dos agentes ouviu a adolescente falando que mataria a mulher”, disse o delegado.