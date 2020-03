Adolescente é preso após assaltar sex shop no DF

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu um adolescente de 17 anos, nesta quinta-feira (19). O menor teria cometido ato infracional análogo ao crime de roubo, ao assaltar uma sex shop localizado na QN 318 de Samambaia. O suspeito contou com a ajuda de dois homens, que fugiram do local.

Os suspeitos portavam facas e renderam os clientes e a dona do estabelecimento. O grupo levou vários itens e fugiu no carro da proprietária da loja. A Polícia Militar foi acionada e, ao comparecer no local, conseguiu deter o adolescente, na quadra 406 do Recanto das Emas, e apreender o veículo. Durante a perseguição, dois comparsas conseguiram fugir.

Após ser apreendido pelas autoridades, o adolescente afirmou que estava com a perna machucada. Ele teria se ferido durante a fuga. A equipe da PMDF encaminhou o suspeito até o Hospital de Ceilândia para ser examinado.

Ao chegarem na unidade, mesmo algemado, o adolescente conseguiu fugir da viatura no momento em que os militares abriram o cubículo para ele descer. O menor correu, atravessou a rua e entrou em um clínica que fica em frente ao hospital.

O suspeito subiu as escadas até atingir o telhado do estabelecimento. Durante a fuga. o menor perdeu o equilíbrio e caiu. Após a queda, o adolescente conseguiu render uma paciente que aguardava atendimento. O suspeito rendeu a paciente e a obrigou a dirigir para ele.

A mulher conseguiu dirigir por alguns metros, mas, por estar assustada, deixou o carro apagar no meio do cruzamento. Os policiais agiram em seguida e conseguiram recapturar o adolescente.

O menor, que possuía um mandado de apreensão em aberto, foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).