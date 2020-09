Adolescente é atropelado por um trator em Santa Maria

PUBLICIDADE

Na tarde desta segunda-feira (14), um jovem foi atropelado por um trator na estrada atrás do Total Ville, sentido Céu Azul, em Santa Maria.

Herick Tiago de Alcântara, de 19 anos,estava em uma obra em que ele trabalhava na VC 371. Ele foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e encaminhado ao Hospital de Santa Maria com afundamento de crânio e suspeita de fratura no nariz.

Ele estava consciente, porém desorientado. Foram necessários 15 militares para atender Herick