Adolescente é apreendido com 169 comprimidos de rohypnol

A Polícia Militar (PMDF) apreendeu um adolescente de 14 anos na noite de terça-feira (25). O menor portava 169 comprimidos de rohypnol.

A apreensão aconteceu no Gama, na quadra 07 do Setor Leste. O adolescente estava com mais sete jovens, mas só ele portava as 17 de cartelas do medicamento utilizado como entorpecente.

O jovem afirmou que vendia cada cartela a R$ 25, ou dois comprimidos por R$ 5. Ele foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).