Adolescente é apreendido após tentar fazer troca com vítima

Um jovem foi apreendido suspeito roubar um motorista de aplicativo na QR 221 de Samambaia. Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 11º Batalhão (Gtop 31) souberam do roubo que tinha acabado de ocorrer, às 20h desta quarta-feira (14), e foram atrás dos suspeitos. O adolescente foi apreendido após tentar recuperar o celular que deixou cair durante o assalto.

A vítima informou que ao estacionar para desembarque no conjunto 1, mais dois suspeitos chegaram e anunciaram o roubo. O motorista percebeu que a arma usada pelo trio era um simulacro e entrou em luta corporal.

O trio pegou o celular e a chave do carro da vítima e o motorista pegou o simulacro dos suspeitos. O jovem deixou o próprio celular cair dentro do veículo durante o assalto. Mais tarde, ele retornou com a chave do carro e disse que trocaria pelo aparelho.

Neste instante a equipe do Gtop 31 chegou e apreendeu o suspeito. Ele informou não conhecer os outros dois que participaram do roubo, mas assumiu a participação no ato infracional.

O jovem de 16 anos foi conduzido para a DCA 2, onde foi autuado pelo crime análogo a roubo. Ele tinha outras três passagens pelo mesmo ato infracional.

As informações são da PMDF