Adolescente é apreendida após roubar roupas em shopping de Taguatinga

PUBLICIDADE 

Uma adolescente foi apreendida neste domingo (26), após confessar ter roubado peças de roupas em uma loja de um shopping em Taguatinga e de uma loja de departamento no Plano Piloto.

Policiais patrulhavam na quadra 421 em Samambaia quando viram três jovens, sendo uma adolescente, em um Ford/Ka, em atitude suspeita. A abordagem foi realizada e várias roupas com lacres e etiquetas foram encontradas no interior do veículo.

De acordo com a PMDF, quando questionada sobre a mercadoria, a jovem confessou que havia roubado. Os ocupantes do carro foram encaminhados à DCA ll para registro.