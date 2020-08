Adolescente desaparecida desde junho estava morando com o namorado

PUBLICIDADE

Uma adolescente de 15 anos que estava desaparecida desde junho no DF foi encontrada na quarta-feira (19), no Sol Nascente. Ela estava morando com o namorado, de 18.

Segundo as investigações da Delegacia da Mulher II, em Ceilândia, o rapaz dizia que não sabia do paradeiro da adolescente. A família paterna da moça acobertava a situação e também mentia para a polícia, dizendo que a jovem estava morando na casa do pai, em Cuiabá-MT.

No entanto, em consulta à Polícia Civil do Mato Grosso, os investigadores perceberam que a declaração não procedia. Até que, na quarta (19), a adolescente foi encontrada na quitinete do namorado.

No local, foram encontradas porções de maconha que seriam provenientes de tráfico supostamente praticado pelo namorado.

A adolescente foi levada ao Conselho Tutelar. Ela alega que vive uma situação de conflito com a mãe, e que por isso decidiu fugir. O companheiro dela vai responder pelo crime de sonegação de incapaz e tráfico de drogas.

A Deam II informa a população que, caso saiba de algum adolescente que vive em conflito com a família, o certo a se fazer é procurar a Polícia Civil ou o Conselho Tutelar. “A fuga de casa jamais será a melhor solução, pois, como no caso acima citado, quase sempre leva o adolescente à situação ainda mais grave de vulnerabilidade”, afirma a delegacia.