Adolescente apreendido mais de 15 vezes é flagrado com arma de fogo em Ceilândia

PUBLICIDADE

Mateus Souza

[email protected]

Um adolescente, de 14 anos, que já foi apreendido mais de 15 vezes pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi flagrado portando uma arma de fogo, na noite desse domingo (24). Com isso, o menor foi apreendido novamente, em Ceilândia.

Na ocasião, uma equipe do 8º Batalhão patrulhava a QNN 5, quando suspeitou de um grupo de pessoas. De acordo com a corporação, o grupo correu ao perceber a aproximação da polícia, e um dos indivíduos jogou uma arma de fogo nos trilhos do metrô.

O adolescente foi alcançado, e os demais conseguiram fugir. Ainda conforme a PMDF, o menor tentou resistir e também desacatou os policiais durante a abordagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um revólver calibre 38 com seis munições foi apreendido pelas autoridades e a ocorrência foi registrada na Delegacia da Criança e do Adolescente.