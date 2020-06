Administração Regional do Guará retira 500 toneladas de lixo das ruas

PUBLICIDADE 

500 toneladas de lixo foram recolhidos das vias públicas da região do Guará. A iniciativa priorizou áreas críticas, de acordo com informações passadas pela comunidade à ouvidorias e com o mapeamento realizado pelas equipes de manutenção e conservação da regional. O GDF Presente promoveu a limpeza em parceria com a Administração Regional do Guará e do Polo Central.

A administradora do Guará, Luciane Quintana afirma que “com o reforço do Polo Central, conseguimos atender [as demandas da população] de forma ampla e com maior celeridade”. Ela também disse que “o problema do lixo é crônico e a conscientização dos moradores é fundamental.”

Desde 2019, o projeto #guarásemlixo da Administração Regional do Guará, em parceria com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), tenta conscientizar a comunidade sobre os cuidados corretos no descarte de entulhos. O material largado de forma indevida pode atrair animais peçonhentos e servir de ameaça à saúde pública.

Ações de limpeza

Outra iniciativa foi o projeto Guará em Ação, que intensificou o atendimento à população nas demandas de limpeza, tapa-buraco, poda e roçagem ,entre outras solicitações de manutenção na região em que o gabinete itinerante passava. Também foi firmada parceria com uma empresa especializada na coleta de vidros.

A Administração do Guará também firmou parceria com uma empresa especializada em coletar vidros. O ponto de recolhimento do projeto está instalado em frente à sede do órgão. No interior do prédio, uma caixa de recolhimento de lixo eletrônico e outra para óleo de cozinha utilizado pelo Biguá, da Caesb, também integram as medidas de redução de lixo nas ruas.

Podem ser descartados garrafas de bebida em geral, potes de alimento, frascos de cosméticos e medicamentos vazios, copos e taças de vidros. Não devem ir para descarte vidro plano (janelas), espelhos, utensílios de cerâmica, porcelana, pirex e similares, lâmpadas e blindex.

O Guará também é uma das regiões administrativas que possuem o papa-entulho. O local é preparado para receber diariamente, por pessoa, até 1 metro cúbico (equivalente a uma caixa-d’água de mil litros) de resíduos da construção civil, volumosos (como móveis, vasos, sofás, etc.) e restos de podas. O papa-entulho do Guará está situado na área do Cave, próximo à estação do metrô Feira, e funciona de segunda a sábado, das 7h às 18h.

O Serviço de Limpeza Urbana (SLU) também disponibiliza o calendário de coleta para cada região.

Para solicitar os serviços de manutenção, basta ligar para o número 162, gratuitamente, ou registrar o pedido pelo site da Ouvidoria. Com informações da Agência Brasília.