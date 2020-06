Administração de Samambaia se une a empresários locais no combate à Covid-19

PUBLICIDADE

O Governo do Distrito Federal (GDF), em parceria com os empresários de Samambaia, desenvolveram uma ação com o objetivo de conscientizar a população para o distanciamento social e uso de máscaras, neste período de pandemia. “Todos contra a Covid” começou a circular pela região administrativa nesta semana.

Com 1.413 e 34 óbitos divulgados pela Secretaria de Saúde, o aumento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus em Samambaia ligou o alerta para a iniciativa, que surgiu após sucessivas reuniões por videoconferência.

Outdoors, além de 50 mil panfletos impressos estão sendo entregues nas lojas participantes, além de um vídeo institucional veiculado pelas redes sociais. O objetivo é pedir o auxílio de todos para alcançarmos a diminuição do contágio pela Covid-19.

Essa foi uma ideia do administrador de Samambaia, Gustavo Aires, que percebeu a necessidade em trazer a iniciativa privada para as atividades que o governo já tem exercido. “Convidamos cada um deles que aceitaram de imediato. Essa harmonia com as empresas faz toda a diferença, pois possuem uma voz muito ativa aqui em Samambaia. E o governador Ibaneis Rocha pede para que realizemos essa junção de ideias e projetos com os empresários, para a força ser muito maior no combate a essa doença”, conta Aires.

Esse é um pensamento que foi reforçado pelo empresário Gilmar Pereira, Presidente da Associação dos Supermercados de Brasília “o que nos motivou foi observar o que o Governo estava para decretar LocKDown em algumas cidades do DF. Após isso, o Administrador entrou em contato conosco, então, resolvemos colaborar conscientizando a população e assim também protegendo nossas empresas. Temos divulgado em nossas mídias sócias e acreditamos que a população está colaborando e muita gente em aderido!”, destaca Pereira.

Artistas e atletas

Além dos empresários, os artistas e atletas do DF se envolveram com a causa contra o novo coronavírus para alertar a comunidade, como pede o cantor Pedro Paulo, da dupla sertaneja Pedro Paulo e Mateus. “Os casos têm crescido assustadoramente na nossa querida Samambaia e todos nós precisamos nos conscientizar que é uma pandemia gravíssima. Um cuida do outro, usando máscaras e passando álcool em gel”, afirma o cantor.

Além dele, outros artistas gravaram vídeos para as redes sociais da Administração Regional, de forma a intensificar a conscientização para o cuidado individual e coletivo.

“Neste momento, cada pessoa é importante. Empresários, artistas, atletas, líderes comunitários. Todos eles somam para que a gente vença essa fase difícil”, ressaltou Gustavo Aires.

Pandemia na cidade

O GDF distribuiu 40 mil máscaras na região, intensificou as ações de orientação e fiscalização nas ruas, além de ter ficado por mais de um mês com um ponto da testagem itinerante. Essas foram formas de verificar a manifestação do vírus na localidade, e assim, colaborar para que seja possível minimizar o crescimento da doença com a participação de todos.